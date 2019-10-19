Bursa butekom ve buü tto'dan ar-ge ve inovasyon için işbirliği

19.10.2019 14:28

BUTEKOM ve BUÜ TTO'dan Ar-Ge ve İnovasyon için işbirliği

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraklerinden Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BUTEKOM'un Demirtaş OSB'de yar alan hizmet binasında düzenlenen programa, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve akademisyenler katıldı. BTSO Başkanı Burkay, dünyada rekabetin her geçen gün arttığını belirterek, 'BTSO olarak ortak aklı harekete geçirmeyi başardığımız Bursa'da, kentle bütünleşen bir üniversite vizyonuna sahip Bursa Uludağ Üniversitemiz ile geleceğin kenti Bursa için bütüncül projeler geliştiriyoruz. Türkiye'de ilk olma niteliğindeki sektör konseylerimizin en önemli aktörleri arasında bulunan üniversitemiz, iş dünyamızla ortak akıl masası etrafında buluşarak kalkınma hedeflerimize katkı sağlıyor.ö dedi.

'AKADEMİK BİLGİNİN EKONOMİYE KAZADIRILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Burkay, Bursa'da akademik birikimin reel sektöre aktarılması noktasında birçok faaliyet yürüttüklerinin altını çizerek, BUTEKOM çatısı altında hayata geçirdiğimiz mükemmeliyet merkezlerimiz de üniversitemizdeki akademik bilginin ekonomimize kazandırılması amacı taşıyor. İmzaladığımız protokolle BUTEKOM ve Bursa Uludağ Üniversitesi başta tekstil, teknik tekstil, lif ve polimer teknolojileri ile kompozit malzemeler alanında yeni işbirlikleri gerçekleştirecek. BUTEKOM'da geliştirilen bilgi ve teknolojinin yapılacak işbirliği ticarileşme çalışmalarına ivme kazandıracak. Oluşan sinerji ile sanayinin problemlerine çözüm üretecek teknolojilerin ekonomik değere dönüşümünü hızlandıracağızö ifadelerini kullandı.

'İŞBİRLİĞİMİZİ BUTEKOM İLE TAÇLANDIRIYORUZö

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, BUTEKOM'un Bursa'nın Ar-Ge çalışmaları noktasında önemli bir merkez olduğunu belirterek, 'Bursa'nın aklı üniversitelerimizdir. Bursa'nın her alanda gelişmesi adına bilimsel birikimi ve ortak aklı ortaya koyabiliriz. İnşallah bu birikimi topluma ve sanayimize aktarmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. BTSO ile işbirliklerimiz devam ediyor. BUTEKOM ile yapacağımız bu protokolle de işbirliğimizi taçlandırıyoruz. Sanayinin birikimi ile üniversitenin birikimini birleştirirsek Bursa daha fazla kazanacaktır. İmzaladığımız protokolün Bursa'nın hedeflerine katkı sunacağına inanıyorum.ö diye konuştu.

Konuşmaların ardından BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz protokolü imzaladı. Protokolün ardından Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan heyet BUTEKOM ve Bursa Model Fabrika'da incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA