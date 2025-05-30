Bursa BUSKİ su kesintisi! 30-31 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 30-31 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

ULUS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/05/2025 16:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 30/05/2025 17:40

Kesim Tarihi: 30/05/2025 16:40

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4_D25 Alt Bölgesinde Bulunan, Ulus Mahallesi 4.Oğuz Sokak ve Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 30.05.2025 Tarihinde 16:40 ile 17:40 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

YEŞİLOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/05/2025 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 30/05/2025 18:00

Kesim Tarihi: 30/05/2025 16:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D10 Alt bölgesinde Bulunan Yeşilova Mahallesi 2.KONCA Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 30.05.2025 Tarihinde 16:00 ile 18:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

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