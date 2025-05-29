Bursa BUSKİ su kesintisi! 29-30 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 29-30 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

ŞÜKRANİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/05/2025 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/05/2025 17:00

Kesim Tarihi: 29/05/2025 16:00

Açıklama: Yıldırım İlçesi : C3_D11 Alt bölgesinde bulunan Şükraniye Mahallesi KÜTÜPHANE Sokak Ve Civarı Arıza Nedeniyle 29.05.2025 Tarihinde 16:00 ile 17:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılmıştır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

EMEK ADNAN MENDERES

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/05/2025 14:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/05/2025 16:15

Kesim Tarihi: 29/05/2025 14:15

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan, Beşevler Mahallesi Başarı Sokak ve Civarı, "ARIZA" Nedeniyle 29.05.2025 tarihinde 14:15ile 16:15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

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