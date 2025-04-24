Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY SU KESİNTİSİ

GÖLECİK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/04/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/04/2025 19:00

Kesim Tarihi: 24/04/2025 09:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa ve Sazlıca Mahallelerinde isale hattı arızası nedeniyle 24 Nisan 2025 tarihinde Perşembe günü 09:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

FEVZİPAŞA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/04/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/04/2025 19:00

Kesim Tarihi: 24/04/2025 09:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç,Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa ve Sazlıca Mahallelerinde isale hattı arızası nedeniyle 24 Nisan 2025 tarihinde Perşembe günü 09 00-19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.