Bursa BUSKİ su kesintisi! 21-22 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

YAVUZSELIM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/06/2025 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/06/2025 17:00

Kesim Tarihi: 21/06/2025 15:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4 D-25 Alt Bölgesinde bulunan Yavuzselim Mahallesi 15.ŞAHİN Sokak Ve Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 21.06.2025 Tarihinde 15:30 ile 17:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Uygulanacaktır.