Bursa BUSKİ su kesintisi! 21-22 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 21-22 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2025 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/08/2025 18:00

Kesim Tarihi: 21/08/2025 14:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi ve civarında, 22.08.2025 tarihinde 14.00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/08/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/08/2025 19:00

Kesim Tarihi: 21/08/2025 17:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4 B33 Alt bölgesinde bulunan Çiftehavuzlar Mahallesi 4.ÇALIŞKAN Sokak Ve Civarı Arıza Nedeniyle 21.08.2025 Tarihinde 17:00 ile 19:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

Suç örgütü lideri Türkiye'ye böyle getirildi
'Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak' iddiasına yalanlama

Marketlerde Cumhur Reyonu mu kurulacak? Resmi açıklama geldi
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum

Genç kız aldığı eteğin boyuna isyan etti: Arkamı dönemiyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.