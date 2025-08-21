Bursa BUSKİ su kesintisi! 21-22 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2025 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/08/2025 18:00

Kesim Tarihi: 21/08/2025 14:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi ve civarında, 22.08.2025 tarihinde 14.00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/08/2025 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/08/2025 19:00

Kesim Tarihi: 21/08/2025 17:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4 B33 Alt bölgesinde bulunan Çiftehavuzlar Mahallesi 4.ÇALIŞKAN Sokak Ve Civarı Arıza Nedeniyle 21.08.2025 Tarihinde 17:00 ile 19:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.