BURSA Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada
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BURSA Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada

07.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:20

Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kameradaBURSA'da Ercan Arslan'ın (24) kullandığı otomobil kontrolden çıkıp, taklalar atarak fabrikanın inşaat alanına düştü.

Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada

BURSA'da Ercan Arslan'ın (24) kullandığı otomobil kontrolden çıkıp, taklalar atarak fabrikanın inşaat alanına düştü. Kazada sürücü Ercan Aslan ile yanında bulunan kız arkadaşı Halime Toksun (19), hayatını kaybetti. İki gencin içinde bulunduğu otomobilin son görüntüsü ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, önceki gece saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de meydana geldi. Ercan Aslan yönetimindeki 16 AFM 146 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp fabrika inşaat alanına girdi. Otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlandı. İnşaat bekçisinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ercan Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olarak itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Halime Toksun ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Aslan'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından düştüğü çukurdan çıkartılarak Adli Tıp morguna kaldırılırken; hurdaya dönen otomobil ise vinçle kaza yerinden çıkartıldı.

OTOMOBİLİN SAVRULDUĞU AN KAMERADA

İki gencin, içerisinde bulunduğu otomobilin kazadan önceki son görüntüsü, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettikten sonraki anlar dikkat çekti.

BURSA Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada
BURSA Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada
BURSA Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada
BURSA Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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