Bursa Bursa Bilim Şenliğinde Yapılan Mangala Turnuvası Guinness'e Aday

Bursa'da, Türk Hava Yolları 6'ncı Bursa Bilim Şenliği'nde 275 okulun katılımıyla düzenlenen mangala turnuvasında 628 oyuncu aynı anda oynayarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için rekor denemesi yaptı.

Bursa Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türk Hava Yolları 6'ncı Bursa Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen Mangala Turnuvasında 'aynı anda oynayan en çok oyuncu' rekoru denemesi gerçekleşti. Rekor denemesini Bursa 8'inci Noteri Selma Totkanlı takip ederek onayladı. Amerika Missouri Scholars Academy daha önce 284 oyuncu katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

TÜRKİYE'DE OLMASI LAZIMDI

Türklerle özdeşleşen ve tarihi Orta Asya'ya dayanan zeka ve strateji oyunu mangalanın bu rekorunun Amerika'da olmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fehim Ferik, Bursa bugün Türkiye'nin en büyük bilim festivaline ev sahipliği yaptı. Bu bilim festivali kapsamında da bugün bir dünya rekoru kırdık. Dünyada aynı anda en fazla mangala oyuncusu ile beraber oyun rekorunu kırdık. Mangala Orta Asya'da akıl ve strateji oyunu. Bu oyunun dünya rekorunun Bursa'da olması lazımdı, Türkiye'de olması lazımdı. Bursa bu konuda bir ilke daha imza attı. Amerika'da bir akademiye ait olan 284 oyuncu ile kırılan rekoru Amerika'dan Türkiye'ye getirdik şeklinde konuştu.

YENİ REKOR 628 KİŞİ

Turnuvanın ardından açıklama yapan Bursa 8'inci Noteri Selam Totkanlı yapılan turnuvada saaat 11.40 itibariyle 628 öğrenci tarafından oynandığını belirterek, Tutanak altına aldık. Hayırlı olmasını diliyorum dedi.