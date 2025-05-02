Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bursa Bülbülü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bursa Bülbülü filmini izleyecek olanların merak ettiği Bursa Bülbülü konusu nedir, Bursa Bülbülü oyuncuları kimler ve Bursa Bülbülü özeti gibi konuları inceliyoruz.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir kaset çıkarmanın hayalini kuran Cengiz (Ata Demirer), Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Fakat Taşkın (Cem Gelinoğlu) ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir yola girer. Cengiz, Taşkın'ın kendisine kaset yapmada yardımcı olacağına inanır. Bu sebeple de ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu (Özge Özacar) bu süreçte kendilerini bir dizi talihsiz olayın içinde bulur.

OYUNCULAR : ATA DEMİRER, CEM GELİNOĞLU, ÖZGE ÖZACAR, TARIK PAPUÇCUOĞLU, MELEK BAYKAL