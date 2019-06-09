BURSA BUDO'da feribot iskelesinde bayram dönüşü yoğunluğu
BUDO'da feribot iskelesinde bayram dönüşü yoğunluğuBursa'nın Mudanya ilçesindeki BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri) İskelesi'nde 9 günlük bayram tatilin bitmesiyle dönüş yoğunluğu yaşandı.
BUDO'da feribot iskelesinde bayram dönüşü yoğunluğu
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri) İskelesi'nde 9 günlük bayram tatilin bitmesiyle dönüş yoğunluğu yaşandı.
Mudanya ilçesindeki BUDO feribot iskelesinde 9 günlük bayram tatili nedeniyle başlayan yoğunluk, yerini geri dönüş yolundaki yoğunluğa bıraktı. Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, bayram tatili dönüşünde karayollarına takılmamak ve istedikleri yere daha hızlı ulaşabilmek için, BUDO'ya ait feribotları tercih ederken, Mudanya İskele Meydanı'nda da yoğunluk oluştu. Öte yandan İskele Meydanı'nda karayolu trafiği ise zaman zaman durma noktasına geldi.
Görüntü Bilgisi:
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-kalabalıktan görüntüler
-Feribottan detaylar
-İskeleden ve yoğunluktan detaylar
Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/Mudanya-DHA
(Tür: Yurt)
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