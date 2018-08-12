Bursa Bu Köyde Çevre İçin Gündüz Kadınlar Gece Erkekler Nöbet Tutuyor Hd

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız Köyü'nde aileler ile yapılması planlanan biyokütle enerji santrali hakkında bilgi vermeye gelen görevliler arasında gerginlik yaşandı. Köylüler, inşaat alanında 40 gündür tuttukları nöbeti sürdüreceklerini söyledi.

Büyükorhan İlçesi Karaağız Köyü'nde yasal izinleri alınan ve inşaatına başlanmak istenen biyokütle enerji santraline köylüler karşı çıktı. 40 gündür günün 24 saati şantiye sahasında nöbet tutup inşaatın yapılmnasına engel olan köylüler, kendilerini bilgilendirmek için Bursa valililğinin görevlendirdiği aralarında sağalık, hayvancılık, orman ve çevre konusunda sorumluların bulunduğ heyet ile köy meydanında bir araya geldi. Soru cevap şeklindeki görüşmelerde Bursalı çevrecilerde Karağız Köyü sakinlerine destek verdi. Zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı görüşmelerde çevreciler ve Karağız Köyü sakinleri heyeti kendilerini aydınlatacak bilgiye sahip olmamakla suçladı.

Projenin yaşama geirilmemesi için köylülelerin yanında olan Prof.Dr. Kayıhan Pala, daha önce termik santrallerle ilgili bilimsel araştırmalar yaptıklarını hatırlatıp

köydeki evlere yaklaşık 500 metre uzaklıkta yapılması planlanan santralle fosil yakıt yakacak bir tesis olduğunu bununda çevreyi olumsuz yönde etkileyeceğini söyleyip, Bu kadar kırsal ve uzun tarihi olan bir yerde halka rağmen, birileri para kazanacak diye bir şey yapmak doğru bir tutum değildir. dedi.

KADINLAR GÜNDÜZ, ERKEKLER GECE NÖBETTE

Sonuç alınamayan görüşmelerden sonra santral karşı eylemlerini sonuna kadar sürdüeceklerini söyleyen Zeride Çetin, Biz zehirlenmek de istemiyoruz, bu doğamızı kaybetmek de istemiyoruz. Gelen yetkililer bunun hakkında bir şey söylemiyor. Biz burada yaşıyoruz. Bu güzel doğamızı kimseye kaptırmaya niyetimiz yok. Köy halkı olarak bu tesise karşıyız. Bizi niye dinlemiyorlar. Bu projeye imza atılmış. Bizim imzadan ve projeden haberimiz bile yok. inşaat sahasında gündüzleri biz kadınlar geceleri ise erkekler nöbet tutuyor. Niye Sağlımız için, bu temiz havamızı niye başkalarına kaptıralım. şeklinde konuştu.

Uzun süren görüşmeler sonuç alınamadan sona erdi.