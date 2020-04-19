Bursa bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor
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Türkan Şoray, Yıldız Tilbe, Bursa

Bursa bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor

Bursa bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor "Kahretsin yapamıyorum ekmek dağıtmayı ben çok seviyorum" sözleriyle Bursa sokaklarını inletiyor Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim şarkısının sözlerini kendine göre uyarlayan Bursalı ekmek dağıtıcısı fenomen olma yolunda ilerliyor Bursa'da korona virüsle...

19.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:05
Bursa bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor

Bursa bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor

"Kahretsin yapamıyorum ekmek dağıtmayı ben çok seviyorum" sözleriyle Bursa sokaklarını inletiyor

Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim şarkısının sözlerini kendine göre uyarlayan Bursalı ekmek dağıtıcısı fenomen olma yolunda ilerliyor

BURSA - Bursa'da korona virüsle mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara arabayla ekmek dağıtan bir genç boş sokaklarda söylediği şarkılarla fenomen olma yolunda ilerliyor. Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim isimli şarkısı ile Türkan Şoray'ın Balıkçı Asiye tiplemesiyle seslendirdiği Bey Amca şarkısını kendine göre uyarlayan ekmekçi gence vatandaşlar evlerinin balkonlarından eşlik edip alkış yağmuruna tutuyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar kapılarına kadar arabayla gelip ekmek satan bir fırıncı gencin söylediği şarkılarla moral buluyor. Her geldiğinde kendine göre uyarladığı bir şarkıyı seslendiren genç sesi ile vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim isimli şarkısının nakarat kısmını ekmeğe uyarlayıp söyleyen gencin görüntüsü sosyal medyada Yoğun ilgi görürken video paylaşımın altına yapılan "sesinin ekmeğini yemek bu olsa gerek, bu virüs içimizdeki sanatçı ruhu ortaya çıkardı" gibi yorumlar dikkat çekti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde aynı mahalleye gelen ekmekçi genç bu seferde ünlü sanatçılar Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı 1970 yapımı Karagözlüm filminde Türkan Şoray'ın Balıkçı Azize tiplemesiyle seslendirdiği Bey Amca şarkısını uyarlayıp seslendirdi. Kim olduğu merak konusu olan ekmek satıcısının videoları sosyal medyada yoğun ilgi görürken vatandaşların evlerinin balkonlarından şarkı söyleyen gence eşlik etmeleri dikkat çekti.

Bursa bu ekmek dağıtıcısını konuşuyor

Kaynak: İHA

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