Bursa BTM'ye yarıyıl tatilinde rekor ziyaretçi

05.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:18

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) yarıyıl tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre BTM, 18 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Bursa ve çevre illerden 9 bin 378 bilimseveri ağırladı.

Öğrenciler için hazırlanan fizik, kimya, biyoloji, astronomi, elektronik, tasarım ve mühendislik gibi birçok farklı disiplindeki atölye çalışmalarına 5-14 yaş grubundan 847 öğrenci katıldı.

Bilimin eğlenceli haliyle tanıştırılan öğrencilerin gözlem yapma, soru sorma, tahmin etme, düşüncelerini paylaşma ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavrama becerilerini keşfetmesi sağlandı.

Bilim meraklıları da roket bilimi atölyesiyle kendi tasarladıkları roketlerini fırlatırken, balonla giden araba etkinliğine katılan aileler ise kendi arabalarını tasarlayıp yarıştırdı.

Kaynak: AA