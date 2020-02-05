Bursa BTM'ye yarıyıl tatilinde rekor ziyaretçi
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) yarıyıl tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı.
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) yarıyıl tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre BTM, 18 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Bursa ve çevre illerden 9 bin 378 bilimseveri ağırladı.
Öğrenciler için hazırlanan fizik, kimya, biyoloji, astronomi, elektronik, tasarım ve mühendislik gibi birçok farklı disiplindeki atölye çalışmalarına 5-14 yaş grubundan 847 öğrenci katıldı.
Bilimin eğlenceli haliyle tanıştırılan öğrencilerin gözlem yapma, soru sorma, tahmin etme, düşüncelerini paylaşma ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavrama becerilerini keşfetmesi sağlandı.
Bilim meraklıları da roket bilimi atölyesiyle kendi tasarladıkları roketlerini fırlatırken, balonla giden araba etkinliğine katılan aileler ise kendi arabalarını tasarlayıp yarıştırdı.