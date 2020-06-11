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Bursa BŞB, Murathan Kısal ile anlaştı

AXA Efeler Ligi'nde yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile sözleşme imzaladı.

Bursa BŞB, Murathan Kısal ile anlaştı
11.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:37

AXA Efeler Ligi'nde yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, orta oyuncu Murathan Kısal ile sözleşme imzaladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar dış transferde Ramazan Serkan Kılıç ve Anıl Tokat'ın ardından orta oyuncu Murathan Kısal'la anlaşma sağladı.

Voleybola Arçelik takımınla başlayan 1989 doğumlu oyuncu, Mef Okulları, Alanya Belediye, Ziraat Bankası, Spor Toto, Şahinbey Belediye, Galatasaray, Tokat Belediye Plevne takımlarında yer aldı. Geçtiğimiz sezon Japonya'nın Voreas Hokkaido ekibinde forma giyen Murathan Kısal, takımıyla birlikte lig ikinciliği kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: DHA

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