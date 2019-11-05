Bursa Bölgesi Organ Bağışında Birinciliği Bırakmıyor

05.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:56

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü,3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bursa Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Bursa Bölge Koordinasyon Toplantısı düzenledi. Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Abidin Uysal, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz Yılmaz, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı ile bölgenin organ nakil koordinatörleri ve sağlık çalışanları katıldı. Programda Bursa bölgesinin organ bağışı istatistikleri katılımcılarla paylaşılırken, 2014'ten beri zirveyi bırakmayan bölgenin bu başarıyı sağlamasında emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Programda konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de organ ve doku bekleyen hasta sayısı her geçen gün artmakta olduğuna dikkat çekti. Yapılan bağışların sayısının yetersiz olmasının birçok hastanın organ alamadan vefat etmesine neden olduğunu belirten Canbolat, "Bu sebeple hastalarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışı yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce illerini içine alan Bursa bölgesinin Türkiye'nin yüz akı ve gururu olmaya devam ettiğini vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise, "Bursa bölgesi, yaklaşık 8 yıldır nüfus başına düşen donör sayısıyla Türkiye ortalamalarının en üst seviyesine çıkarak, birinciliğini korumaktadır. Pmp değeri ile birçok Avrupa ülkesini geride bırakan Bursa bölgesi, organ bağışında aile izni onayıyla da fark oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Rekor Üstüne Rekor!

2009 yılında bölge olarak organ bağışı konusunda kapsamlı çalışmalara başladıklarını ifade eden Dr. Akan, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Bölge olarak, 2011'de 4,6 pmp ile Antalya, İzmir ve Ankara'nın ardından dördüncü sırada bulunan Bursa bölgesi, 2012'de 8,8 pmp ile Türkiye birincisi oldu. Bu noktadan sonra bölge olarak Avrupa ortalamasını hedefledik ve 2014'te 10,5 pmp değeri ile Türkiye'de ulaşılan en yüksek rakamına çıktık. Nihayet 2015'te tam bir Türkiye rekoru kırılarak, 15 pmp değerine ulaşıldı ki bu, bir Avrupa ortalamasıdır. Bursa bölgesi, 2016'da kendi rekorunu kırarak, 22 pmp ile Avrupa'nın birçok bölgesini geride bıraktı. İsveç, Hollanda, Almanya, Avusturalya, Danimarka, Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkelerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bölge olarak 2019'un da birincisi durumundayız"

Program bölge nakil koordinatörlerinin sunumuyla devam etti. Daha sonra Bursa bölgesinde organ nakli olarak hayata tutunan vatandaşlar, kürsüde nakil sürecinde yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Program sonunda Bursa bölgesini organ bağışında zirvede yer almasında emeği geçen kişilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: Bültenler