Bursa Bölge İdare Mahkemesi faaliyete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Bölge İdare Mahkemesi faaliyete geçti

Bursa Bölge İdare Mahkemesi faaliyete geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adalet Bakanlığı'nın oluruyla kurulan Bursa Bölge İdare Mahkemesi, 1 Eylül itibariyle faaliyete başladı.

Adalet Bakanlığı'nın oluruyla kurulan Bursa Bölge İdare Mahkemesi, 1 Eylül itibariyle faaliyete başladı.

Yargı Reformu Stratejisi (YRS) ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) hukuki faaliyetlerin hızlandırılması ve vatandaşların adalete erişiminin güçlendirilmesi hedeflenmişti. Buna yönelik çalışmalar devam ediyor. İstinaf kanunu yolu sayesinde bir yandan vatandaşların hukuki güvencesi artarken, diğer yandan uyuşmazlıkların daha etkin bir yargılama ile çözülmesi sağlanıyor. Adalet Bakanlığınca, adli yargıda istinaf incelemesi yapmak üzere kurulan Bölge Adliye Mahkemeleri 20 Temmuz 2016'da 7 bölgede faaliyete geçerken, bu sayı 2019 itibariyle 15'e çıkarıldı. İdari yargıda ise 2016'da 7 yerde faaliyete geçen Bölge İdare Mahkemesi sayısı 2020'de 8'e ulaşmıştı.

Ülke genelindeki bölge idare mahkemesi sayısı 9 oldu

Adalet Bakanlığının oluruyla kurulan Bursa Bölge İdare Mahkemesi de 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle yargısal faaliyetlerine başladı. Böylelikle ülke genelindeki Bölge İdare Mahkemesi sayısı 9 oldu. Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, bazı il ve mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin alınan ve 8 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1 Eylül itibariyle faaliyete geçen Bursa Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi de belirlendi.

Yargı çerçevesi belirlendi

Buna göre; Bursa, Sakarya, Bilecik ve Yalova bölge idare mahkemesi yönünden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı alanına bağlandı. Eskişehir'in de bölge idare mahkemesi yönünden Ankara Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlanmasına karar verildi. Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya da bölge idare mahkemesi yönünden İzmir yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisten kaçarken servis bekleyen kadına çarpan iki şüpheli suç makinesi çıktı
Polisten kaçarken servis bekleyen kadına çarpan iki şüpheli suç makinesi çıktı
Polisten kaçan suç makinelerinin kullandığı araç, yol kenarında servis bekleyen kadına çarptı
Polisten kaçan suç makinelerinin kullandığı araç, yol kenarında servis bekleyen kadına çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Derya Baykal
Spor Marcao Cristiano Salih Uçan Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa Bölge İdare Mahkemesi faaliyete geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 13:10:58. #1.16#

title