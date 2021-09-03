Bursa Bölge İdare Mahkemesi faaliyete geçti

Adalet Bakanlığı'nın oluruyla kurulan Bursa Bölge İdare Mahkemesi, 1 Eylül itibariyle faaliyete başladı.

Adalet Bakanlığı'nın oluruyla kurulan Bursa Bölge İdare Mahkemesi, 1 Eylül itibariyle faaliyete başladı.

Yargı Reformu Stratejisi (YRS) ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) hukuki faaliyetlerin hızlandırılması ve vatandaşların adalete erişiminin güçlendirilmesi hedeflenmişti. Buna yönelik çalışmalar devam ediyor. İstinaf kanunu yolu sayesinde bir yandan vatandaşların hukuki güvencesi artarken, diğer yandan uyuşmazlıkların daha etkin bir yargılama ile çözülmesi sağlanıyor. Adalet Bakanlığınca, adli yargıda istinaf incelemesi yapmak üzere kurulan Bölge Adliye Mahkemeleri 20 Temmuz 2016'da 7 bölgede faaliyete geçerken, bu sayı 2019 itibariyle 15'e çıkarıldı. İdari yargıda ise 2016'da 7 yerde faaliyete geçen Bölge İdare Mahkemesi sayısı 2020'de 8'e ulaşmıştı.

Ülke genelindeki bölge idare mahkemesi sayısı 9 oldu

Adalet Bakanlığının oluruyla kurulan Bursa Bölge İdare Mahkemesi de 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle yargısal faaliyetlerine başladı. Böylelikle ülke genelindeki Bölge İdare Mahkemesi sayısı 9 oldu. Adalet Bakanlığının teklifi üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, bazı il ve mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin alınan ve 8 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1 Eylül itibariyle faaliyete geçen Bursa Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi de belirlendi.

Yargı çerçevesi belirlendi

Buna göre; Bursa, Sakarya, Bilecik ve Yalova bölge idare mahkemesi yönünden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa Bölge İdare Mahkemesi yargı alanına bağlandı. Eskişehir'in de bölge idare mahkemesi yönünden Ankara Bölge İdare Mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlanmasına karar verildi. Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya da bölge idare mahkemesi yönünden İzmir yargı alanından çıkarılarak Bursa'ya bağlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı