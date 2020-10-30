Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri

30.10.2020 00:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 00:06
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan yönetti.

Konserde, Nazım Hikmet'in eseri Kuvayımilliye Destanı'ndan esinle, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Orhan'ın notalarıyla seslendirildi.

Konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Özgür Özaslan, Utku Bayburt, Evrim Özkaynak, Arda Serindağ ve Cem Ergunoğlu da yer aldı.

Konser sonunda izleyicilerle birlikte 10. Yıl Marşı seslendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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