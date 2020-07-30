BURSA Bisiklet hırsızlığı kamerada Bisiklet hırsızlığı kameradaBURSA'da bir kişinin sitenin bahçesinde doğalgaz demirine bağlı olan bisikleti çalma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisiklet hırsızlığı kamerada

BURSA'da bir kişinin sitenin bahçesinde doğalgaz demirine bağlı olan bisikleti çalma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta cuma günü sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Siteye giren bir şüpheli, önce apartmanların kapılarını açmaya çalıştı. Şüpheli, kapıları açamayınca, bahçedeki doğalgaz demirine bağlı olan bisiklete yöneldi. Bir süre uğraştıktan sonra bisikleti bağlı olduğu yerden kurtaran şüpheli, binerek uzaklaştı.

Yaklaşık 6 saat sonra bisikletinin çalındığını fark eden Esra Çiftçi (17), durumu ailesine anlattı. Ailenin ihbarı üzerine de bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA