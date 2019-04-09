Bursa Bir Yıldır İlik Nakli Bekleyen Genç Kıza, Kardeşi Hayat Olacak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yıldır ilik nakli bekleyen 20 yaşındaki Hazal Yıldırım'a, 14 yaşındaki kız kardeşi Elif hayat verecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ahmet ve Nihal Yıldırım çiftinin iki kızından en büyüğü olan 20 yaşındaki Hazal Yıldırım'a geçtiğimiz sene ilik kanseri teşhisi konuldu. Bir yıl boyunca ilik bekleyen genç kıza sevindiren haber ise 14 yaşındaki kız kardeşi Elif Yıldırım'dan geldi. Elif Yıldırım'ın hastanede yapılan tetkiktlerinde ilik nakli için yüzde 98 uyumlu olduğu raporu verilirken, ilik naklinin ise Haziran ayında geçekleşeceği belirtildi.

ARKADAŞLARINDAN SÜPRİZ KUTLAMA

Yıldırım ailesinin ilik sevincine, Hazal Yıldırım'ın arkadaşları da ortak oldu. İnegöl Kafkas Folklör ve Kültür Derneği'nin dansçısı olan Hazal Yıldırım'ın, ekip arkadaşları Hasanpaşa Mahallesi'ndeki evlerine süpriz ziyarette bulundu. Arkadaşlarını karşısında gören Hazal Yıldırım'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, arkadaşları ile birlikte Kafkas oyunu oynadı. Kardeşinin ilik nakli için yüzde 98 uyumlu olduğu için sevinçli olduğunu belirten Hazal Yıldırım, Ekip arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı. Bu ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım ve folklör benim hayatımın bir parçası. En kısa zamanda iyileşip tekrar aralarına katılmak istiyorum dedi.

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ise, Yıldırım'ın tedavi süreci boyunca yanında olduklarını ve dua ettiklerini söyledi.

Görünüt Dökümü

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-Arkadaşlarıyla dans etmeleri

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HABER-KAMERA Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa),(DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA