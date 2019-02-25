Bursa Bin 400 Litre Kaçak Alkol Piyasaya Sürülmeden Yakalandı

Bin 400 litre kaçak alkol piyasaya sürülmeden yakalandı

Bursa'da Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda bin 400 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve antika tabancalar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesinde, H.B. isimli şahıs'a ait ev ve çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada, kaçak alkol üretimi yapımında kullanılan düzenek, bin 400 litre kaçak alkollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 5 gram esrar ve 6 adet antika tabanca ele geçirildi. Aramaların ardından H.B. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA