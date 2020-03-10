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23 Nisan, Bursa, Güncel

Bursa Bilim Festivali'nde bir ilk

Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen Bursa Bilim Festivali için geri sayım sürüyor.

10.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:31
Bursa Bilim Festivali'nde bir ilk

Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen Bursa Bilim Festivali için geri sayım sürüyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) destekleriyle 20-23 Nisan 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 9. THY Science Expo bu yıl önemli bir yeniliğe ve ilke sahne olacak. Ana teması 'Uzay ve Havacılık' olarak belirlenen Türkiye'nin en geniş bilimsel faaliyetinde 6 farklı kategoride, bilimsel buluş ve yenilikler yarışacak. Bilim Festivali'nde dereceye giren projelere toplam 103 bin lira para ödülü dağıtılacak.


THY Science Expo'da akıllı şehircilik uygulamalarında trafik ve ulaşım üzerine hayatı kolaylaştıracak dijital teknolojiler üretilmesini teşvik etme gayesini taşıyan 'Hackathon Yarışması' da düzenlenecek. Bursa Bilim Festivali'nde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek yarışmaya kendini teknoloji alanında geliştirmiş yazılımcılar, software developerlar, arayüz tasarımcıları ve bilgisayar programcıları katılabilecek. Web siteleri ve akıllı telefon uygulamalarının da dahil edildiği 'Hackathon Yarışması'na ekip halinde başvuruda bulunulacak. Müracaatlar 7 Nisan 2020 tarihinde sona erecek. Katılanların fikir ve projeleri ön elemenin ardından 20-23 Nisan tarihinde büyük ödül için juri karşısına çıkacak. Yarışmanın birincisi 10.000, ikincisi 6.000 ve üçüncüsü de 3.500 TL ile ödüllendirilecek. Toplamda 28 bin lira para ödülünün dağıtılacağı yarışmada finale kalmaya hak kazanıp dereceye giremeyen ekiplere de 500 lira mansiyon ödülü verilecek. Yarışmaya katılım sağlamak isteyen ekipler, başvuru şartlarına ve yarışma detaylarını www. sciencexpo.org adresinden ulaşabilirler.


Hackathon nedir?


En basit haliyle bir kodlama yarışmasıdır. "Hack day", "Hackfest", "Code fest", "Code camp" gibi isimlerle de anılan Hackathon, genellikle yazılım geliştiricilerinin, ara yüz tasarımcılarının ve bilgisayar programcılarının 2-5 kişilik gruplar halinde bir araya gelerek 1-2 gün boyunca yeni bir proje geliştirdikleri yarışmadır. - BURSA

Kaynak: İHA

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