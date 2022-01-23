Bursa, Bilecik ve Kütahya'da kar etkili oldu

Bursa, Bilecik ve Kütahya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bursa'da beyaz örtüyle kaplanan tarihi mekanlar, güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar, yağışın tadını kar topu oynayarak çıkardı.

Kentte yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Bilecik

Bilecik'te kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkili oluyor.

Valilik tarafından soğuk havada dışarda kimsenin kalmaması için misafirhane hazırlandı. İhtiyaç halinde yolda kalanlara destek olmak üzere ekipler de tedbirler aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın hafta sonu boyunca sürecek kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla AFAD Merkezi ile İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret ettiği belirtildi.

Kızılkaya'nın daha sonra karla mücadele ekiplerinin faaliyetlerini yerinde takip etmek, sahadaki koordinasyonu sağlamak amacıyla köy yollarında devam eden yol açma çalışmalarını incelediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, kentte kapalı devlet kara yolu olmadığını belirtti.

Sabah saatlerinde 131 olan kapalı köy yolu sayısının İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 48'e düşürüldüğü kaydeden Kızılkaya, "24 saat ekiplerimiz sahadadır. Hedefimiz akşam saatlerine kadar kapalı tüm köy yollarını açmaktır." ifadelerini kullandı.

Kentte görevliler, yol açma ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya

Kütahya'da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 79 santimetreye ulaştı.

İl genelinde sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri şehirler arası kara yollarında ulaşımın aksamaması için tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürdü.

Kent merkezinde belediye ekipleri ise kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. İl Özel İdare ekipleri ise kapanan 50 köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Kar kalınlığı Domaniç ilçesindeki Kocayayla'da 71, Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi'nde ise 79 santimetre ölçüldü.