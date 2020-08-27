BURSA Bilecik'ten Bursa'ya uyuşturucu taşırken yakalandı
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BURSA Bilecik'ten Bursa'ya uyuşturucu taşırken yakalandı

Bilecik'ten Bursa'ya uyuşturucu taşırken yakalandıBURSA'da, daha önce 'uyuşturu madde kullanmak ve bulundurmak'tan hakkında işlem yapılan İ.A.?nın (47) aracında Bilecik'ten getirdiği uyuşturucu madde ele geçirildi.

27.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:10

Bilecik'ten Bursa'ya uyuşturucu taşırken yakalandı

BURSA'da, daha önce 'uyuşturu madde kullanmak ve bulundurmak'tan hakkında işlem yapılan İ.A.?nın (47) aracında Bilecik'ten getirdiği uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İznik'te polis ekipleri, İ.A.?nın 16 LC 486 plakalı hafif ticari aracıyla Bilecik'in Osmaneli ilçesinden uyuşturucu aldığı ve Bursa'nın İznik ilçesine seyir halinde olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, dün saat 20.00 sıralarında hafif ticari aracı Sakarya yolu ilçe girişindeki uygulamada durdurdu. Araçtan inerek, kaçma teşebbüsünde bulunan İ.A., ekipler tarafından yakalandı. İ.A.?nın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, 260 gram esrar maddesi ile 3 cam aparat ele geçirildi. Daha önce de hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak'tan işlem yapıldığı öğrenilen İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA Bilecik'ten Bursa'ya uyuşturucu taşırken yakalandı

Kaynak: DHA

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