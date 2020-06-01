Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya için sağanak uyarısı
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Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alan Bursa ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da bugünden itibaren 4 gün süresince havaların yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya için sağanak uyarısı
01.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:47

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alan Bursa ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da bugünden itibaren 4 gün süresince havaların yağışlı geçmesi bekleniyor.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hafta ortasına kadar görülecek yağışların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yağışlar bugün Kütahya, Bilecik ve Eskişehir'in kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olacak.

Yağışlı sistemin aralıklarla bugün, yarın ve çarşamba günlerinde bölgede etkisini sürdürmesi, perşembe günü Eskişehir'de etkili olduktan sonra bölgeyi terk edeceği uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının perşembeye kadar bölgede mevsim normallerinin biraz altında olacağı ancak cuma gününden itibaren bölge genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bildirildi.

Rüzgarın bugün Eskişehir ve Kütahya'da güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde eseceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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