Bursa bıçağı, 53 ülkeye ihraç ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa bıçağı, 53 ülkeye ihraç ediliyor

Bursa bıçağı, 53 ülkeye ihraç ediliyorBURSA'da, bıçak üretim tesisi sahibi Ömer Pirge, Bursa bıçağı ihracatının bayram öncesi yüzde 40 arttığını söyledi.

29.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:45

Bursa bıçağı, 53 ülkeye ihraç ediliyor

BURSA'da, bıçak üretim tesisi sahibi Ömer Pirge, Bursa bıçağı ihracatının bayram öncesi yüzde 40 arttığını söyledi. 53 ülkeye bıçak ihraç ettiğini söyleyen Pirge, Bu ülkelerin 30'undan fazlasında Kurban Bayramı kutlanıyor. Yani Türkiye'den giden bıçaklarla 30'dan fazla ülkede kurban kesiliyor dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, bıçaklara olan ilgi arttı. Bursa'da adı şehirle özdeşleşen Bursa bıçağını üreten firmaların yoğun mesaisi başladı. Bir bıçak üretim tesisinin 6'ncı kuşak temsilcisi olan Ömer Pirge, Kurban Bayramı öncesinde bıçak satışlarının yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi. 53 ülkeye bıçak ihraç ettiğini belirten Pirge, kurban kesimi yapılırken hangi bıçağın nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.

'HERKESİN YAPAMAYACAĞI SÜREÇLERDEN GEÇİYOR'

Bursa bıçağının tasarım, keskinlik ve paslanmazlık özelliğiyle diğer bıçaklardan ayrıldığını belirten Ömer Pirge, 141 senedir Bursa'da bu ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bursa'da bıçak üretimi bir kültürdür. Yüzyıllardır Bursa'da bıçak çok kaliteli ustalar tarafından üretiliyor. Biz de bu ustalık kalitesini endüstriyelleştirme amacındayız, ustalarımızın robotlarla birlikte çalıştığı bir üretim tesisinde bulunuyorsunuz. Bıçak kültürü elle yapıldığı için manuel birçok işçilik gerektiren, ustalık gerektiren, herkesin yapamayacağı süreçlerden geçiyor. İyi bıçak keskin bıçaktır, Bursa bıçakları da keskin bıçaklardır. Bıçağın tasarımı da bir o kadar önemlidir, bıçağı elinize aldığınızda hangi amaçla kullanacağınız da çok önemlidir. Bir de günümüzde bıçağın paslanmaması çok önemli. Dedelerimiz zamanında bıçaklar paslanırdı ama artık Bursa'da bıçak keskinlik, tasarım ve paslanmazlık özellikleriyle diğerlerinden farklılaşır dedi.

'30 ÜLKEDE BURSA BIÇAĞIYLA KESİM YAPILIYOR'

Bıçakların Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da birçok ülkeye ihraç edildiğini belirten Pirge, Biz firma olarak 53 ülkede varız, bu ülkelerin 30'undan fazlasında Kurban Bayramı kutlanıyor. Yani Türkiye'den giden bıçaklarla 30'dan fazla ülkede kurban kesiliyor. Biz sadece bin 200 çeşit bıçak üretiyoruz ama bıçağın çok daha fazla çeşidi var. Kurban Bayramı'nda hangi bıçak kullanılmalıdır diye sorulduğunda biz 3 çeşit bıçak öneriyoruz. Bunlardan birincisi yüzme bıçağı dediğimiz 10-12 santimetre boyunda bir bıçak. Bunun uç kısmı biraz küt olur, bu sayede etin üzerindeki yağları ayıklayabilir, sinirleri kesebilirsiniz. Aynı zamanda kurbanınızı kendiniz kesiyorsanız derisini yüzebilirsiniz. İkinci bıçağımız sıyırma bıçağı, bunun uç kısmı biraz daha ince olur, kemiklerin arasına girip eti, etten de siniri ayıklaması için. Üçüncü bıçak da kesme bıçağı. Bu bıçakla hem kurbanınızı kesebilirsiniz hem de kurban etini küçük parçalara ayırmak için kullanırsınız ifadelerini kullandı.

'UCU SİVRİ VE KISA BIÇAK KULLANIMI DAHA RAHAT'

30 yıldır kasaplık yapan Bülent Sayan ise kurban keserken hangi bıçağın nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi verdi. Kurban kesiminde, deriyi sıyırmak, etleri doğramak ve kemikleri parçalamak için farklı bıçakların kullanılması gerektiğini belirten Sayan, Güvenlik çok önemli. Öncelikle kesim için uygun bıçağı kullanmamız gerekiyor. Hayvanı boğazlamak için 3 numara, büyük bir bıçak kullanmamız lazım ki daha rahat kesim yapabilelim. Deri yüzmek ve deriyi zedelememek için ucu küt kısa bir bıçak kullanırsak daha güvenli bir kesim yaparız. Bütün bunların sonunda elimizde karkas et kalıyor. Bunun için de kemik aralarına kolayca girebilen, ucu daha sivri biraz da kısa bir bıçak kullanırsak manevra kabiliyetimiz daha kolay olur. Eti kemiksiz hale getirdikten sonra da doğrama bıçakları kullanırız. Bu bıçakların ucu biraz küttür, daha güvenlidir ve büyük olduğu için daha kısa sürede kesim yapabiliriz. Ayrıca kullanabiliyorsak çelik eldiven takalım, bu güvenliğimizi arttıracaktır diye konuştu.

GÜVENLİ KESİM YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Kurban kesilirken ve et doğranırken güvenli kesim yapabilmenin püf noktalarını anlatan Sayan, şunları söyledi

Etin ilk 12 saat kesinlikle hava alması lazım. Eti sıcakken birkaç saat işlemiyoruz, et hamur kıvamında olduğu için hem güvenliğimiz açısından sakıncalı. Elimizi kesme ihtimalimiz böyle durumlarda artıyor, 1-2 saat dinlendirilmesi lazım hatta mümkünse daha fazla dinlendirelim. Eti yağ olan kısımlarından değil de kaba et olan kısımlarından işlemeye başlarsak en azından daha güvenli olur. Yağlı kısım sürekli kayacaktır, elimiz ve bıçak da kayacaktır. Et keserken her 10 dakikada bıçağı yıkamamız lazım çünkü sıcak et kullandığımız aleti çok yağlandırıyor. Birçok vatandaşımız daha temiz olacağını düşünerek eti yıkıyor, nemlendiriyor bu da etin daha çok bakteri üretmesine neden oluyor. Eti nemden uzak tutmalıyız ve yıkamamalıyız. Et 1 hafta normal dolapta dayanabilir ancak bir haftadan sonra tüketeceğimiz etleri porsiyonlayarak dondurucumuza koyuyoruz ki çıkardığımız eti tekrar dondurucuya sokmak zorunda kalmayalım dedi.

Bursa bıçağı, 53 ülkeye ihraç ediliyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü 3. Sayfa
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi Magazin
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Magazin
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Spor
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti 3. Sayfa
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Derya, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Son Dakika: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 138 milyon TL'lik ödeme bugün yapılacak
Taciz ettiği kadını önce dövdü, sonra seyir halindeki araçtan attı
Taciz ettiği kadını önce dövdü, sonra seyir halindeki araçtan attı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşündü
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşündü
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Erzurumlu baklava ustası, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti
Erzurumlu baklava ustası, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Müge Anlı Demet Akalın Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Bayram İntihar Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bursa bıçağı, 53 ülkeye ihraç ediliyor - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 10:48:13. #1.15#
title