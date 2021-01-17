Bursa beyaza büründü
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Bursa beyaza büründü

17.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:50
Bursa beyaza büründü

BURSA'da dün itibariyle başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürüyor.

BURSA'da dün itibariyle başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürüyor. Bugün ve yarın da devam etmesi ön görülen kar yağışları nedeniyle beyaza bürünen kent merkezi, dronla havadan görüntülendi. 

Bursa'da uzun süredir beklenen kar yağışı, dün itibariyle başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bugün itibariyle şehir merkezinde de kendini hissettirdi. Aralıksız devam eden kar yağışı sebebiyle kent merkezi beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan kentte, belediye ekiplerince yollarda tuzlama çalışmaları devam ederken, emniyet görevlileri de kar yağışını fırsat bilerek dışarı çıkan vatandaşları uyarıp, evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirtti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bursa'da hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçülürken, kent merkezindeki kar kalınlığı ise yer yer 11 santimetreye çıktı. Hava tahmin raporlarına göre, dün başlayan kar yağışının 3 gün boyunca etkili olması beklenirken, 19 Ocak Salı gününden itibaren kar yağışlarının yerini yağmura bırakması ön görülüyor. Öte yandan kent merkezindeki kar yağışı, dron ile havadan görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.


Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü
Bursa beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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