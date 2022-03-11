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Bursa beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Berke Erdal - Güncel
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Bursa beyaz gelinliğini giydiBURSA Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Bursa beyaz gelinliğini giydi

BURSA Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Marmara'da etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde başlayarak Bursa'da da etkili oldu. Yer yer kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Bursa beyaz gelinliğine yeniden kavuştu. Alınan tedbirler, okulların tatil olması ise trafikte beklenen aksamaların önüne geçti. Bursa'da kar yağışının iki gün daha devam edeceği öğrenilirken, sürücülerin özellikle kış lastiği olmadan trafiğe çıkmaması gerektiği ifade edildi.

Bursa beyaz gelinliğini giydi

Bursa beyaz gelinliğini giydi

Bursa beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Güncel

Marmara, Bursa, kar, Güncel, Haberler

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