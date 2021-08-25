Bursa beş gün yanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa beş gün yanacak

Bursa beş gün yanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da son beş gün hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 derece üstünde olması tahmin ediliyor.

Bursa'da son beş gün hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 derece üstünde olması tahmin ediliyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki beş gün ilimizin sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin edilmektedir. 26-31 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde ve günün en yüksek hava sıcaklıklarının 34-36 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Sıcak hava dalgası sebebiyle öğle saatlerinde (11: 00-16: 00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık problemi olanların güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yıllardır karnı şiş gezen kadının vücudundan 9 aylık bebek büyüklüğünde kist çıkarıldı
Yıllardır karnı şiş gezen kadının vücudundan 9 aylık bebek büyüklüğünde kist çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Arda Güler Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bursa beş gün yanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 14:31:41. #1.15#

title