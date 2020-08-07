BURSA Berna ameliyat olabilirse yürüyebilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA Berna ameliyat olabilirse yürüyebilecek

Berna ameliyat olabilirse yürüyebilecekBursa'da doğuştan yürüme engelli olan zihinsel ve bedensel engelli Berna Kara'nın (15) ailesi, kızlarının yürüyebilmesi için ameliyat olması gerektiğini, 150 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

07.08.2020 10:26 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:33

Berna ameliyat olabilirse yürüyebilecek

Bursa'da doğuştan yürüme engelli olan zihinsel ve bedensel engelli Berna Kara'nın (15) ailesi, kızlarının yürüyebilmesi için ameliyat olması gerektiğini, 150 bin liraya ihtiyaçları olduğunu belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde oturan İlkay (38) ve Melek (38) Kara çiftinin kızı epilepsi ve serebral palsi hastası Berna Kara, yürüme engelli dünyaya geldi. Araştırma yapan aile kızları Berna'nın İstanbul'daki bir özel hastanede ameliyat olması durumunda yüzde 80 yürüme yetisini kazanacağını öğrendi. 150 bin TL olan ameliyat ücretini karşılayamayan Kara ailesi, paranın toplanması için İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği'nden yardım istedi. Kaymakamlıktan alınan yardım kampanyası izninin ardından Berna'nın ameliyat ücretinin toplanması için banka hesabı açıldı.

'KIZIMIN YÜRÜMESİ İÇİN YARDIM BEKLİYORUM'

Kızı Berna'nın doğuştan yürüme engelli olduğunu belirten İlkay Kara, "Birçok hastaneye gittik. Devlet hastanelerinde bu ameliyat yapılmıyor. Biz de İstanbul da özel bir hastaneye gittik. Doktor gördü ve ameliyatı yapacağını söyledi. Ameliyat masrafı 150 bin TL. Ben asgari ücretle mobilya sektöründe işçiyim. Bu ameliyatı ödeyecek param yok. Bu konuda kaymakamlığa başvuru yaptık. Devletimiz sağ olsun bu konuda elinden gelen desteği zaten veriyor. Fakat özel bir hastane olduğu için bu ücretin ödenmesi zor. Kaymakamlık oluruyla kampanya başlatıldı. Ameliyat olması halinde yüzde 80 ila 90 oranında yürür dediler. Tabi işimiz Allah'a kalmış. Kızımın yürümesi için hayırseverlerden destek bekliyoruz? dedi.

Zihinsel Engelliler Derneği Başkan Vekili Berrin Demiral ise, 'Dernek olarak Berna için yardım kampanyası başlattık. Zihinsel ve bedensel engelli kızımız, yürüyebilmesi için bir ameliyat geçirecek. İnegöllüler bu konuda gerekli desteği sağlar diye umuyoruz. Daha önceden de birçok vatandaşımız verilen destekle sağlığına kavuştu. İnşallah başaracağız. Hayırseverlerden bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YARDIM İÇİN BANKA HESABI

Berna'nın ameliyat ücretine destek olmak isteyenler, Vakıfbank İnegöl Şubesi, IBAN: TR480001500158007311811742 numarasına bağış yapabiliyor.

BURSA Berna ameliyat olabilirse yürüyebilecek

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Magazin
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap Magazin
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bir haftada bulaşma biter' diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gupse Özay Orhan Gencebay İzzet Yıldızhan
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Türk Lübnan Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: BURSA Berna ameliyat olabilirse yürüyebilecek - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 10:33:12. #1.14#
title