Bursa Belediyeleri'nin 2018 Medya Karnesi Açıklandı

Bursa'nın ilk ve tek medya takip şirketi BMT Medya (Bursa Medya Takip), Medya Takip Merkezi (MTM) ile birlikte yaptığı medya araştırmasıyla 2018 yılının en çok konuşulan Bursa Belediyeleri'ni belirledi.

Medya Takip Merkezi'nin verilerinden elde ettiği medya yansımalarını analiz eden BMT Medya'nın araştırmasına göre, 2018 yılında ulusal ve yerel medyada hakkında en fazla haber yapılan belediye 28 bin 820 haberle Bursa Büyükşehir Belediyesi olurken; Büyükşehir'i 11 bin 565 haberle Nilüfer Belediyesi, 10 bin 118 haberle Osmangazi Belediyesi, 10 bin 44 haberle de Yıldırım Belediyesi takip etti.

Zirvenin değişmez ismi Bursa Büyükşehir Belediyesi

Binlerce ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan BMT Medya ve Medya Takip Merkezi'nin araştırmasında, zirvenin değişmez ismi Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Özellikle su ve ulaşım indirimleri, trafikteki akıllı kavşak uygulamaları, esnaf ve halk ile buluştuğu bereket sofraları ile gündemde yer bulan Bursa Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında 24.265'i yerel olmak üzere toplamda 28.820 kez gündeme gelerek yeni bir rekora imzasını attı.

Nilüfer Belediyesi kültür sanat etkinlikleri ile ilçelerde ön sırada

Nilüfer Belediyesi tüm sene boyunca sürdürdüğü kültür sanat faaliyetleri ve festivaller ile gündemde oldukça yer alırken, senenin son günlerinde Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Büyükşehir Belediye başkan adayı olacağı iddiaları ile de 2018 yılında 9.411'i yerel olmak üzere toplamda 11.565 kez gündeme geldi.

Panorama 1326 en çok konuşulanlar arasında

İlçeler sıralamasında 2. sıraya yerleşen Osmangazi Belediyesi açılışını gerçekleştirdiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Soğanlı Kentsel dönüşümü konuları ile 8.979'u yerel olmak üzere 10.118 adet haberle medyada yer alırken, Yıldırım Belediyesi gençlik hareketi, mahalle konakları ve Sular Vadisi konularıyla 9.279 u yerel olmak üzere 10.044 adet haberde yer alarak ilçe belediyeleri sıralamasında üçüncü oldu.

Öte yandan ilçe belediyeleri arasında Karacabey Belediyesi 5587 haberle beşinci sırada yer alırken, İnegöl Belediyesi 5272, Gemlik Belediyesi 4451, Mudanya Belediyesi 3312, Gürsu Belediyesi 2376, Mustafakemalpaşa Belediyesi 2308 haber ile sıralamayı takip etti.

BMT Medya Genel Müdürü Murat Bilir, istatistiki verilerin ilgili kurumlarla paylaşılacağını belirtirken, "Bursa Medya Takip Merkezi gelişmiş teknolojik imkanları ve deneyimli kadrosuyla medyada yer alan tüm kurum ve kuruluşlara hizmetini 2019 yılında kalitesini arttırarak devam ettirecektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA