Bursa Belediyeler Birliği'nden yılın son encümen toplantısı

20.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:55

Bursa Belediyeler Birliği, 2019 yılının son encümen toplantısını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında gerçekleştirdi.



Sümbüllü Bahçe Konağı'nda düzenlenen toplantıya Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra encümen üyeleri olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin katıldı. 2019 yılının son encümen toplantısında yurt içi eğitim seminerleri, yurt dışı teknik programlar, imar çalıştayı ve bütçeyle ilgili konular görüşüldü. Emeklerinden dolayı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Dündar, 2020 yılının hayırlara vesile olmasını diledi. - BURSA

Kaynak: İHA