Bursa Bebek Bakım ve Emzirme Odasında Yangın Çıktı

Bebek bakım ve emzirme odasında yangın çıktı

Bursa'da, Devlet Hastanesinin önünde bulunan bebek bakım ve emzirme odasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar içeride birinin olabileceğini düşünerek panik yaşarken, yangında kimsenin zarar görmemesi teselli oldu.

Yangın merkez Osmangazi İlçesi Bursa Devlet Hastanesi karşısında bulunan Bebek Bakım ve Emzirme odasında meydana geldi. Akşam saatlerinde hastane önünde oturan vatandaşlar bebek bakım ve emzirme odasından dumanlar çıktığını gördü. İçerisinde birisinin olabileceğine karşı panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken bebek bakım ve emzirme odası kullanılamaz hale geldi. Emzirme odasında kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

Dumanları görünce itfaiye ekiplerine haber verdiğini belirten Erhan Gül,"Yoldan geçerken bebek bakım ve emzirme odasında yangın çıktığını gördüm. Polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Burada genellikle uyuşturucu kullananlar yatıyor, bunları burada istemiyoruz. Nasıl yandığını bilmiyoruz, ya uyuşturucu kullananlar yaktı, yada sigortadan çıktı" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA