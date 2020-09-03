BURSA Başkan Taban, ayçiçeği hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti Başkan Taban, ayçiçeği hasadı yapan çiftçileri ziyaret ettiBursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile birlikte ayçiçeği hasadı yapan çiftçiyi ziyaret etti.

Başkan Taban, ayçiçeği hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile birlikte ayçiçeği hasadı yapan çiftçiyi ziyaret etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile birlikte kırsal Hamzabey Mahallesinde ayçekirdeği hasadı yapan üreticilerle buluştu. Tarlada hasadı yapılıp kurutulan ayçekirdekleri başında rekolte ve verime ilişkin bilgiler alan Başkan Taban, çiftçinin bu yıl hem meyvede hem de diğer ürünlerde güzel verim aldığını kaydetti.

MEMNUNİYETİ GÖRÜYORUZ

Ayçekirdeği hasadına ilişkin açıklama da yapan Başkan Alper Taban, 'Bugün Hamzabey köyümüzdeyiz. Hamzabey mahallemiz bizim köklü tarihi ve geçmişiyle önemli merkezlerimizden biri. Bununla beraber tarımsal faaliyetlerde de güzel işler yapan bir köyümüz. Burada biz İnegöl'ün markası olan, İnegöl Alası olarak patenti alınmış ürünümüzle ilgili bugün üreticilerimizi ziyaret ettik. Şuanda hasat dönemi. Burada olan memnuniyeti de görüyoruz. Bundan dolayı da hasadın hayırlı olmasını diledik' dedi.

"TÜRKİYE'DE TESCİLLİ OLAN TEK AYÇEKİRDEĞİ"

İnegöl'de daha çok çerezlik ayçekirdeği ekilişleri olduğunu hatırlatan Taban, 'Türkiye'de bugün yemiş olduğunuz paketlerdeki çekirdeklerin, bilinen pek çok markanın içerisindeki çekirdekler İnegöl Alası. Bundan dolayı da üreticilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Yağlık ayçekirdeği de ekilmektedir ancak çerezlik anlamdaki kullanımın kalitesi ve rekoltesi bizim için bir değerdir. Türkiye'de tescilli olan tek ayçekirdeğidir' diye konuştu.

"YÜKSEK VERİM BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Bu sezon güzel verim alındığını da kaydeden Taban, 'Biz çiftçimize ne tür katkılar verebiliriz ki elde ettiğimiz ürünleri daha değerli hale dönüştürelim. Örneğin kurutulmasından pazarlanmasına ve yetiştirilme aşamasında konulabilecek katkılar nelerdir gibi ilgili müdürlüğümüz tarafından çalışmalar yapılıyor. STK'larımızın bu konuda ciddi gayretleri var. Ziraat Odamız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Yapılan hasadın öncelikle çiftçimize, sonrasında milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah emeklerini zayi etmesin. Bu sezon meyvede de diğer ürünlerde de güzel verim alındığını duymak bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor' açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA