Bursa basınının acı kaybı
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Bursa basınının acı kaybı

11.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:52
Bursa basınının acı kaybı

Bursa'da spor basınına uzun yıllar emek veren ASGD Bursa Şubesi eski başkanlarından Muhterem Çakır vefat etti.

Bursa'da spor basınına uzun yıllar emek veren ASGD Bursa Şubesi eski başkanlarından Muhterem Çakır vefat etti.

Bursa'daki çeşitli gazetelerde uzun yıllar spor yazarlığı yapan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Bursa Şubesi eski başkanlarından Muhterem Çakır (63), akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Muhasebecilik mesleği ile birlikte spor gazeteciliği yapan Muhterem Çakır, 2019 yılında geçirdiği trafik kazasında omiriliğinde oluşan hasar nedeniyle felç geçirmişti. İki yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan Çakır'ın akciğerlerinde yetmezlik oluştuğu öğrenildi. Çakır, bugün Pınarbaşı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Alacahırka Mezarlığı'na defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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