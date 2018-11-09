Bursa Baraj Yamacında Mahsur Kalan Genç, Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden Hocaköy barajı inşaatındaki yamaçta mahsur kalan genç, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yürüyüşe yapmak için İnegöl'ün Hocaköy mahallesinde inşaatı devam eden Hocaköy İçme Suyu barajına gelen Yılmaz İ.(34) barajın yamaçlarına çıktı. İnegöl'ü yukardan seyretmek için yamacı tırmanan genç, aşağıya inemeyince yakınlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşları da yamaca tırmanamayınca durum İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Yamaç ve dağlık alanlarda eğitim alan Jandarma ekipleri, genci kısa sürede kurtardılar. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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Jandarma ekiplerinin genci kurtarması (Vatandaş kamerası )

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Yavuz YILMAZ/İNEGOL,BURSA,(DHA)-

(Tür: Yurt)