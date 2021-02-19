Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" düzenlenecek
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Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" düzenlenecek

19.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:34
Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de

Ticaret Bakanlığının, firmaları, temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirmek amacıyla yurt genelinde düzenlediği "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" Bursa, Balıkesir ve Çanakkale ile devam edecek.

Ticaret Bakanlığının, firmaları, temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirmek amacıyla yurt genelinde düzenlediği "dış ticaret bilgilendirme seminerleri" Bursa, Balıkesir ve Çanakkale ile devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mart 2020'ye kadar yüz yüze yapılan seminerler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Söz konusu seminerler, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarlarına ilişkin bilgilendirme amacıyla Bakanlıkça düzenleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği eğitim organizasyonuyla yerleşik iş çevrelerine yönelik yapılacak seminerler, İnegöl-Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de de gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 1 Mart'ta "İhracatta Uygulanan Destek Programları" ve "Kolay İhracat Platformu", 2 Mart'ta "Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri" ve "Dış Ticarette Korunma Önlemleri Ulusal Mevzuatı", 3 Mart'ta "Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri" ve "Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları", 4 Mart'ta "İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları", "Ticarette Teknik Engeller" ve "7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" konularında seminerler verilecek.

Şubattaki 3 seminere 929 kişi katıldı

Ticaret Bakanlığının 2020'de düzenlediği 45 seminere 4 bin 131 kişi katılım sağladı.

Bu yıl video konferans yöntemiyle 55 dış ticaret bilgilendirme semineri gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu ay 2 iş birliği kuruluşu ile 2 ilde gerçekleştirilen 3 çevrim içi seminere 929 kişi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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