BURSA Baklavacıdaki tırnakçı kamerada

Baklavacıdaki tırnakçı kamerada

Bursa'da baklavacıya gelen ve sipariş vereceğini söyleyerek tırnakçılık yapan kişi ortadan kayboldu. Olay anı kameraya yansıdı.

İznik ilçesinde bir baklavacıya gelen kişi, etkinliği olduğunu belirterek baklava, börek siparişi vereceğini söyledi. Tek tek ürünlerin fiyatını soran kişi, kasiyerden soda istedi. 50 lira vereceğini ve bozuk parasının olmadığını söyleyen kişi, parayı tezgahın üzerine koydu. Kasiyerin verdiği para üstü ile birlikte koyduğu 50 lirayı da alan kişi dükkandan ayrıldı. Durumu fark eden kasiyer, polise bildirdi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA