BURSA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILAN ÜSTGEÇİTTE YANGIN ÇIKTI
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BURSA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILAN ÜSTGEÇİTTE YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bakım çalışması yapılan üstgeçitte yangın çıktı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bakım çalışması yapılan üstgeçitte yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekileri tarafından söndürüldü.

Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Hacivat Mahallesi'nde bulunan üstgeçitte, bu sabah saatlerinde, belediye görevlileri tarafından bakım çalışması yapılırken, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi sonucu itfaiye ekipleri ve polisler bölgeye gönderildi. Yangın, yolun araç trafiğine kapatılıp çevre önlemlerinin alınmasının ardından söndürüldü. Can kaybının olmadığı olay sonrası karayolu tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILAN ÜSTGEÇİTTE YANGIN ÇIKTI
BURSA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILAN ÜSTGEÇİTTE YANGIN ÇIKTI
BURSA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILAN ÜSTGEÇİTTE YANGIN ÇIKTI
BURSA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILAN ÜSTGEÇİTTE YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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