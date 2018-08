Bursa Bakan Selçuk Bizim İçin Artık 2023 Yakın Hedeftir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa'da yaptığı konuşmada, Bizim için artık 2023 yakın hedeftir. 2053 orta ve 2071 uzun vadeli hedeflerimizdir dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ak Parti Bursa İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Selçuk, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Biliyorsunuz bizim önemli hedeflerimizden biri 2071'dir. diyen Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bizim için artık 2023 yakın hedeftir. 2053 orta ve 2071 uzun vadeli hedeflerimizdir. Hep birlikte geleceğimizi bugünden planlar, stratejilerimizi belirler ve hedeflerimiz için gece gündüz demeden çalışırsak müreffeh bir Türkiye'yi inşa edebiliriz. Bu hedeflere ulaşmak elbette kolay değil. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Bizi yolumuzdan döndürmek isteyenler olacak. Tıpkı Çanakkale'de, Dumlupınar'da yedi düvele karşı meydan okuyarak düşmana Dur diyen imanlı yürekler gibi, terörle mücadelede Doğu ve Güneydoğu'da yıktığımız barikatlar gibi, 15 Temmuzda tankları, silahları çıplak ellerimizle durdurduğumuz gibi önümüze çıkan barikatları birlikte yıkacağız. İnandık, mücadele ettik, şehitler verdik, şükürler olsun Allah da bizlere zafer nasip etti. dedi.

TERÖRLE BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEDİLER

15 Temmuz sonrasında da ekonomik kuşatma yapıldığını söyleyen Bakan Selçuk, 15 Temmuz sonrası Türkiye düşmanları yine durmadı. Terörle bu ülkeye diz çöktüremediler. Bu kez ekonomik kuşatmayla, sun'i ekonomik terörle bizi hizaya getirmeye çalıştılar. Bu millet tarih boyunca hiçbir baskıya, dayatmaya boyun eğmedi, eğmeyecektir. Her saldırıya karşı milletimizle karşı koyacağız. Her saldırıyı milletimizle birlikte püskürteceğiz. Çünkü Ak Parti gücünü milletten alan bir partidir. Ak Parti kalbi Türkiye sevdasıyla atanların partisidir. Bursa her seçimde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de Ak Parti sevdasını bir kez daha göstermiştir. İnşallah Bursa önümüzdeki yerel seçiminde de yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacaktır. Bundan hiç kuşku duymuyorum. dedi.