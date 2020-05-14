BURSA-Bağ evindeki cinayetin katil zanlısını, güvenlik kamerasındaki panik hali yakalatmış Bağ evindeki cinayetin katil zanlısını, güvenlik kamerasındaki panik hali yakalatmışBURSA'da bağ evinde, Güven Akyıl'ı (58) bıçaklayarak öldüren ve cinayetten 24 saat sonra yakalanan İ.B.'yi (16), güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerindeki panik halinin ele verdiği ortaya çıktı.

Bağ evindeki cinayetin katil zanlısını, güvenlik kamerasındaki panik hali yakalatmış

BURSA'da bağ evinde, Güven Akyıl'ı (58) bıçaklayarak öldüren ve cinayetten 24 saat sonra yakalanan İ.B.'yi (16), güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerindeki panik halinin ele verdiği ortaya çıktı.

Olay, geçen cuma günü, İnegöl ilçesindeki Deydinler ile Maden Mahalleleri arasında bulunan bağ evinde yaşandı. Babası Güven Akyıl'dan uzun süre haber alamayan kızı, saat 22.00 sıralarında bağ evine geldi. Bıçaklanarak öldürülen babasının köpekler tarafından parçalanmış cesedini bulan genç kadın, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, Akyıl'ın cesedi bulunduktan yaklaşık 6 saat önce öldürüldüğünü, köpekler tarafından parçalandığını belirledi.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Kati zanlısını belirlemek için geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini mercek altına aldı. Görüntülerde, bir kişinin panik halinde hızlıca yürüdüğü görüldü. Şüphelerin yoğunlaştığı kişinin, İ.B. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi, cinayetten 24 saat sonra saklandığı evde yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan İ.B., jandarmadaki ifadesinde, Güven Akyıl ile aramızda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığım bıçakla Güven Akyıl'ı bıçaklayarak, evden kaçtım. Öldüğünü sonradan öğrendim dedi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.B., nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA