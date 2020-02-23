Bursa babasını baltayla öldürüp, polise teslim oldu
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Bursa babasını baltayla öldürüp, polise teslim oldu

Babasını baltayla öldürüp, polise teslim olduBursa'da Eyüp Y. (37), tartıştığı babası Mehmet Y.'yi (57) baltayla başı ile sırtına vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim oldu.

23.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:55
Bursa babasını baltayla öldürüp, polise teslim oldu

Babasını baltayla öldürüp, polise teslim oldu

'da Y. (37), tartıştığı babası Mehmet Y.'yi (57) baltayla başı ile sırtına vurarak, öldürdükten sonra polise gidip, teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde, merkez ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta meydana geldi. Eyüp Y. ile evine gittiği babası Mehmet Y. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Eyüp Y., depodan aldığı baltayla babasını başı ile sırtına vurarak, öldürdü. Eyüp Y., olay sonrası Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek, babasını öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Mehmet Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bursa babasını baltayla öldürüp, polise teslim oldu
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