BURSA Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
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BURSA Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturduBURSA'da, bir atın hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulması görenlerin tepkisine neden oldu.

27.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:39

Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

BURSA'da, bir atın hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulması görenlerin tepkisine neden oldu.

Olay akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına bir at boynundan iple bağlandı. Cadde üzerinde atın bağlı olduğu hareket halindeki kamyonetin arkasından koştuğu anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kamyonun arkasına bağlanan atın trafikte koşarak ilerlediği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

BURSA Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Kaynak: DHA

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