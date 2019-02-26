Bursa Askerlik Hayali İçin 3 Ayda 60 Kilo Verdi

Askerlik hayali için 3 ayda 60 kilo verdi

Asker olma hayaliyle büyüyen Kemal Demiroğulları (21), 167'yi bulan kilosu nedeniyle terhis olduğunu belirterek, spor ve diyet sayesinde 3 ayda 60 kilo vererek hayallerinin peşinden koştuğunu söyledi. Demiroğulları, Hedefim 85 ile 90 kilo arasına düşmek. 1 ay sonra bu hedefime ulaşıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açmış olduğu uzman çavuşluk sınavlara gireceğim dedi.

Küçük yaşlardan itibaren asker olma hayaliyle büyüyen Kemal Demiroğulları, askere alındığını ancak fazla kiloları nedeniyle terhis edildiğini belirterek, 3 ayda büyük bir hırs yapıp 167'den 107 kiloya düştüm. Benim açımdan bir mucize gerçekleştirmiş oldum. Kilo verme sürecinde önce yeme içmeyi düzene soktum. Uyku saatlerimi de düzene sokarak bol bol spor yaptım. Sabah bol yeşillik tükettim. Domates, yumurta, yarım yağlı peynir tüketerek beslendim. Öğlen sebze yedim. Yağlı ürün kesinlikle tüketmedim dedi.

Hedefinin 90 kilonun altına düşmek olduğunu belirten Demiroğulları, 3 ayda yaklaşık 60 kilo verdim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak, Uzman Çavuş olabilmek için bu kadar kilo verdim. Şu anki boy ve kilom yeterli fakat hedefim 85 ile 90 kilo arasına düşmek. 1 ay sonra bu hedefime ulaşıp Türk Silahlı Kuvvetlerinin açmış olduğu sınavlara gireceğim ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA