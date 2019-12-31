Bursa arızalanan tır'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek tır'ı çalıştırdı
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Bursa arızalanan tır'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek tır'ı çalıştırdı

Arızalanan TIR'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek TIR'ı çalıştırdıBURSA'nın Orhangazi ilçesinde, arızalanıp yolda kalan TIR, bağlanan halatı onlar kişi çekince hareket edip, yoluna devam etti.

31.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:45

Arızalanan TIR'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek TIR'ı çalıştırdı

BURSA'nın ilçesinde, arızalanıp yolda kalan TIR, bağlanan halatı onlar kişi çekince hareket edip, yoluna devam etti.

Dün akşam Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nin girişinde bir TIR arızalandı. Orhangazi'den İznik ilçesine gitmek için yola çıkan TIR, hareket etmeyince mahalle sakinleri seferber oldu. TIR'a bağlanan halat onlarca kişi tarafından çekildi. Böylelilkle hareket ettirilen TIR, yoluna devam etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bursa arızalanan tır'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek tır'ı çalıştırdı
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