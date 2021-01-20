Bursa Arama Kurtarma Derneği İzmir İl Temsilciliği kuruldu

Bursa Arama Kurtarma Derneğinin (BAKUT) Balıkesir ve Kars'tan sonra İzmir'deki temsilciliği de faaliyetlerine başladı.

Bursa Arama Kurtarma Derneğinin (BAKUT) Balıkesir ve Kars'tan sonra İzmir'deki temsilciliği de faaliyetlerine başladı.

BAKUT İzmir Temsilcisi Yüksel Yıldız, Kültürpark İzmir Sanat'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 1999 yılından bu yana kazaya uğrayan ve kaybolan kişiler için profesyonel çalışma ile arama kurtarma çalışması gerçekleştirdiklerini, doğal afet ve kazalarda da gönüllü olarak görev yaptıklarını belirtti.

Yıldız, doğal afetlere karşı halkı bilinçlendirmek için eğitim ve seminerler düzenlediklerini de ifade ederek, dağcılık, kayak, bisiklet, aletli dalış, mağaracılık, rafting ve kano etkinlikleri organize ettiklerini söyledi.

İzmir'deki yerel yönetimlerin merkez binasını tahsis ettikten sonra çalışmalarını hızlandıracaklarını kaydeden Yıldız, "Temsilciliğimiz sadece İzmir'e değil tüm Ege Bölgesine hizmet verecek şekilde yapılandırılacak. En az 25-30 kişilik ağır enkaz kaldırma ekibi oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz