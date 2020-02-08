Bursa apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi
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Bursa apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendiBURSA'da, 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi.

08.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:35
Bursa apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi

Apartmanda çıkan yangında ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi

BURSA'da, 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın ekiplerince yarım saatte söndürülürken, anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Kanarbaşı Sokak'ta çıktı. 6 katlı apartmanın zemin katında Farih Abdullah'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ve polis ekibi sevk edildi. Tüm binayı kaplayan dumandan en üst katta oturan anne ve 2 çocuğu etkilendi. ekiplerince başlatılan çalışmada yangın, yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve çocukları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bursa apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi
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