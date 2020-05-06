BURSA Annelerinin terk ettiği yavru kedileri itfaiye kurtardı

Annelerinin terk ettiği yavru kedileri itfaiye kurtardıBursa'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın çatı arasında annesinin terk ettiği 5 yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.