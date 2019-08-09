Bursa- Ankara yolunda trafik yoğunluğu

09.08.2019 20:19

Ankara yolunda trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı nedeniyle yola çıkanlar Ankara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilinin '9 gün olmasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Ankara yolu oldu. Ankara yolunun 55'inci kilometresinde araçlar, kuyruk oluşturdu. Ankara yönüne giden yolda araçlar ağır ilerlerken, İnegöl ilçesinin çıkışında trafik zaman zaman duraksadı.

Kaynak: DHA