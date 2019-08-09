Bursa- Ankara yolunda trafik yoğunluğu
Ankara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.
09.08.2019 19:39
Ankara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatilinin ?9 gün olmasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55'inci kilometresinde araçlar, kuyruk oluşturdu. Ankara yönüne giden yolda araçlar ağır ilerlerken, İnegöl ilçesinin çıkışında trafik zaman zaman duraksadı.
Ramazan Bayramı tatilinin ?9 gün olmasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55'inci kilometresinde araçlar, kuyruk oluşturdu. Ankara yönüne giden yolda araçlar ağır ilerlerken, İnegöl ilçesinin çıkışında trafik zaman zaman duraksadı.
Kaynak: DHA