Bursa-Ankara yolunda kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tırın devrilmesi, Ankara-Bursa kara yolunun Bursa istikametinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Ümitalan mevkisinde İnegöl istikametinden Kestel'e doğru seyreden Savaş Topçu idaresindeki 06 GIY 67 plakalı tır, yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. Bu nedenle Bursa istikameti trafiğe kapandı.

Olay yerine itfaiye, polis ekipleri sevk edilirken, trafik ekipleri araç sürücülerini tali yola yönlendirdi.

Aracın kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.